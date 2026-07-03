Buchung, Reklamation, Betrug: Wie der Urlaub nicht zum Reinfall wird

Viele Tirolerinnen und Tiroler sitzen bereits auf gepackten Koffern und freuen sich auf den anstehenden Urlaub. Andere warten mit der Buchung noch zu, denn internationale Konflikte und Teuerung haben einige Unsicherheiten mit sich gebracht. Damit es beim Traumurlaub bleibt, hat Reiserechtsexperte Christian Schuster-Wolf die besten Tipps parat.