🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Buchung, Reklamation, Betrug: Wie der Urlaub nicht zum Reinfall wird
Im Urlaub lauern oft versteckte Kosten. Wer sich vorab gut informiert, kann sich einiges ersparen.
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Viele Tirolerinnen und Tiroler sitzen bereits auf gepackten Koffern und freuen sich auf den anstehenden Urlaub. Andere warten mit der Buchung noch zu, denn internationale Konflikte und Teuerung haben einige Unsicherheiten mit sich gebracht. Damit es beim Traumurlaub bleibt, hat Reiserechtsexperte Christian Schuster-Wolf die besten Tipps parat.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man möglichst sicher durch den Urlaub kommt
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Christian Schuster-Wolf ist Experte für Reiserecht bei der Tiroler Arbeiterkammer.
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