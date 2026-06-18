Versuchter Mord in Wattens: 47-Jähriger stach auf Lebensgefährtin ein

In einer Wohnung kam es am Mittwoch zu einer schweren Gewalttat und einem versuchten Tötungsdelikt. Eine 37-jährige Frau erlitt eine schwere Stichverletzung am Oberkörper. Ihr 47-jähriger Lebensgefährte wurde noch am Tatort festgenommen. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes.

Wattens – Eine schwere Gewalttat in Wattens beschäftigt seit Mittwochvormittag die Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Tirol. Kurz vor 11 Uhr hatte eine 37-jährige Österreicherin den Polizeinotruf, da es mit ihrem Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein soll.

Als die alarmierten Polizeistreifen wenig später am Einsatzort eintrafen, stellten die Beamten bei der Frau eine Stichverletzung am Oberkörper fest. Die 37-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, dass ihr Lebensgefährte ihr die Verletzung mit einem Messer zugefügt habe.

Beide Beteiligten offenbar beeinträchtigt

Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter, ein 47-jähriger Österreicher, wirkten laut Polizei zum Tatzeitpunkt „beeinträchtigt“, möglicherweise durch Alkohol- oder Drogeneinfluss. Der Mann ließ sich noch in der Wohnung widerstandslos festnehmen.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die schwer verletzte Frau vom Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Die 37-Jährige befinde sich nicht in Lebensgefahr, erklärte ein Kliniksprecher am Donnerstagnachmittag gegenüber der TT. Sie sei in einem stabilen Zustand und befinde sich auf der Normalstation.

LKA ermittelt wegen versuchten Mordes