🗓️ Unsere Event-Tipps
„Folkshilfe“, Sonnwendfeuer und Telfs hat das Gaming-Fieber: Das ist los in Tirol
Gaming, Gipfelfeuer und gute Laune: Spielfreudig ist nicht nur „folkshilfe“, die am Freitag in Kufstein auftritt, auch bei Gamers-Heaven in Telfs kommen ZockerInnen (und CosplayerInnen) allen Alters voll auch ihre Kosten. Am Samstag brennen bei den traditionellen Sonnwendfeuern wieder Tirols Berge.
© Falk, APA/Manhart,Tiroler Zugspitz Arena/Rothleitner
Der Sommer ist in Tirol endgültig angekommen. Wer bei diesen Temperaturen nicht nur auf der Freibadwiese liegen will, für den gibt es am Wochenende einiges zu entdecken. So stehen unter anderem Konzerte von „folkshilfe“, „Aut of Orda“ und „Provinz“ auf dem Programm. Daneben wird Telfs zum Zentrum aller GamerInnen, Tirol zieht sich wieder seine Laufschuhe an und im ganzen Land stehen wieder zahlreiche Sonnwendfeuer an.
Kommentare