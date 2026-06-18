„Folkshilfe“, Sonnwendfeuer und Telfs hat das Gaming-Fieber: Das ist los in Tirol

Der Sommer ist in Tirol endgültig angekommen. Wer bei diesen Temperaturen nicht nur auf der Freibadwiese liegen will, für den gibt es am Wochenende einiges zu entdecken. So stehen unter anderem Konzerte von „folkshilfe“, „Aut of Orda“ und „Provinz“ auf dem Programm. Daneben wird Telfs zum Zentrum aller GamerInnen, Tirol zieht sich wieder seine Laufschuhe an und im ganzen Land stehen wieder zahlreiche Sonnwendfeuer an.