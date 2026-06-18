Knabls Ironman-Premiere auf die harte Tour: „Es war ein Überlebenskampf“

Nach Olympia und Spanien-Abenteuer bereitete sich Tirols Triathlet Luis Knabl sieben Monate auf den Ironman Klagenfurt fort. Bronze machte dem 34-Jährigen Mut für 2028.

Der erste Ironman der Karriere war für Luis Knabl körperlich Neuland – und das sollte der 34-jährige Olympia-Triathlet spätestens auf der letzten der drei Distanzen in Klagenfurt erfahren. Im Marathon streikte der Körper des Pfaffenhofers, Knabl konnte nichts mehr bei sich behalten, musste immer wieder stehen bleiben. Trinken, übergeben, trinken. Aber nur nicht aufgeben.

„Es war ein Überlebenskampf“, sagte Knabl nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,1 km Laufen. Doch am Schluss, als er sogar vom Podest der Staatsmeisterschaft zu fallen drohte, war der Ehrgeiz trotz aller Widerstände in ihm zu groß. „Da habe ich mir gedacht, das kann es jetzt auch nicht sein, und mir im Schluss-Sprint noch den dritten Platz geholt“, ergänzt Knabl, der sich bei seiner Premiere damit ÖM-Bronze sicherte.

Sieben Monate hatte sich der zweifache Olympia-Teilnehmer gezielt auf den Ironman Klagenfurt vorbereitet, war vom internationalen Geschehen mehr oder minder abgetreten. Sonst ist Knabl etwa auf einem Viertel der Strecke bei der olympischen Distanz unterwegs. Nun war die Lust nach etwas Neuem groß. Motivationsprobleme stecken keine dahinter, mitnichten. „Ich bin schon so lange dabei, wollte andere Trainingsreize setzen und sehen, was ich im Ironman draufhabe. Vielleicht bringt es mir auch was für die Schnelligkeit“, erläuterte der frühere Junioren-Europameister. Die Erkenntnis nach den 8:15:28 Stunden, die er brauchte: „Da ist extrem viel möglich, die acht Stunden wären locker drin gewesen, wenn ich nicht so Probleme gehabt hätte. Das war sicher nicht mein letzter Ironman.“

Doch wann genau es wieder auf die Langdistanz geht, wird sich erst weisen. Nun will Knabl seinem Körper erst einmal Ruhe gönnen, denn die Vorbereitung war so intensiv wie nie zuvor. „Es war organisatorisch und von der Planung her viel schwieriger und aufwändiger, als ich es kenne. Es geht viel um Taktik, ich musste mich genau an die Werte halten, das war ganz neu für mich. Es hat aber gut funktioniert, bis der Körper gestreikt hat“, ergänzte Knabl.

Fokus auf Olympia 2028

Bei aller noch ausstehenden Planung zwickt im Hinterkopf schon ein großer Traum: Die dritte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Auch wenn Knabl anders als sein Bad Häringer Freund Tjebbe Kaindl bisher noch nicht in die Qualifikation eingegriffen hat, sollen die Türen für Los Angeles 2028 noch offen stehen. „Das kann sich leicht ausgehen, da mache ich mir keine Sorgen. Ich schaue, wie es weitergeht, und halte mir alle Optionen offen.“ In Paris waren vor zwei Jahren mit ihm und Kaindl zwei Tiroler dabei.