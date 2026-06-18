Bewegendes Comeback in Ascot: Prinzessin Kate erstrahlt in Gelb

Im englischen Ascot feiern die Britinnen und Briten wieder ihr berühmtestes Pferderennen. Für die Königsfamilie ist der Besuch der traditionsreichen Rennstrecke Jahr für Jahr ein Highlight im royalen Kalender.

Erstmals seit ihrer Krebsdiagnose und darauffolgenden Chemotherapie trat auch Prinzessin Kate (44) an der Seite ihres Mannes Prinz William (43) wieder bei dem besonderen Event auf. Auch König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) fuhren wie gewöhnlich in der Kutsche vor.

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Kate hat sich einer Chemotherapie unterzogen, nachdem sie Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Zu Beginn des vergangenen Jahres teilte sie mit, inzwischen in Remission zu sein. Kate kehrte seitdem schrittweise wieder zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück. Im vergangenen Jahr setzte sie einen geplanten Auftritt noch aus.

Besonders strenger Dresscode

Bei der mehrtägigen Veranstaltung herrscht je nach Bereich ein besonders strenger Dresscode. Bekannt ist das Pferderennen auch für die oft extravaganten Kopfbedeckungen. Kate zeigte sich etwa mit einem gelben Hut mit schlichter Verzierung, während Camilla auf einen weißen Hut mit einer Art Schleife setzte.