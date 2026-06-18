AMS Lienz hat in Tirol die Nase vorn: So tickt der Arbeitsmarkt im Bezirk

Beim „Best of AMS‑Award“ wurde das AMS Lienz zum 3. Mal in Folge als beste Geschäftsstelle Tirols ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgt im Rahmen eines österreichweiten Vergleichs aller Geschäftsstellen anhand von Servicequalität, Effizienz der Vermittlung sowie Kund_innenzufriedenheit.

Lienz – Die wiederholte Auszeichnung der AMS-Geschäftsstelle Lienz spiegle die konstante Qualität der Arbeit vor Ort wider, erklärt das Arbeitsmarktservice Tirol in einer Aussendung. Gleichzeitig zeige sich der Arbeitsmarkt im Bezirk Lienz seit Jahren vergleichsweise stabil. Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2025 bei 4,2 % und damit deutlich unter dem Niveau vieler urbaner Arbeitsmarktregionen.

Sabine Platzer‑Werlberger, Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol, betont: „Dass Lienz erneut die beste Geschäftsstelle Tirols ist, hat viel mit Kontinuität zu tun. Die Ergebnisse zeigen, dass es hier gelingt, bei niedriger Arbeitslosigkeit und gleichzeitig hoher Personalnachfrage wirksam zu arbeiten.

Beschäftigung ist gestiegen

Seit dem Jahr 2015 ist die unselbstständige Beschäftigung im Bezirk Lienz um 9,9 % gestiegen. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da die Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) im selben Zeitraum um rund 5 % zurückgegangen ist. Parallel dazu sank – mit Ausnahme der Pandemiejahre – die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen seit 2015 kontinuierlich um 58,2 %.

Barbara Grain ist die Leiterin des AMS in Lienz. © Oblasser

Auch die Langzeitbeschäftigungslosigkeit konnte im Bezirk Lienz deutlich reduziert werden: Im Jahresdurchschnitt 2025 waren 63 Personen davon betroffen. Das entspricht einem Anteil von 7 % an allen Arbeitslosen – deutlich weniger als im Arbeitsmarktbezirk Innsbruck (18,1 %), in Tirol insgesamt (12,1 %) oder österreichweit (29,2 %).

Mehr Jobs in der Produktion

Die wirtschaftliche Struktur Osttirols ist vor allem durch Industrie, Handwerk und Gewerbe, das Gesundheits‑ und Sozialwesen sowie die öffentliche Verwaltung geprägt. Seit 2015 verzeichneten insbesondere die Warenherstellung (+626 Arbeitsplätze) sowie das Gesundheits‑ und Sozialwesen (+403 Arbeitsplätze) das stärkste Beschäftigungswachstum.

Trotz einer zuletzt zurückhaltenderen Einstellungsbereitschaft der Betriebe bleibt die Personalnachfrage hoch: Im Jahr 2025 waren beim AMS Lienz durchschnittlich 435 sofort verfügbare offene Stellen gemeldet. Damit liegt die Nachfrage weiterhin deutlich über dem Niveau der Jahre vor der Pandemie.

Weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter

Der Blick nach vorn zeigt, dass der demografische Wandel den Arbeitsmarkt im Bezirk Lienz in den kommenden Jahren stark prägen wird. Prognosen der Statistik Austria gehen davon aus, dass die Erwerbsbevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren bis zum Jahr 2040 um 9,2 % zurückgehen wird. Besonders stark betroffen ist der Rückgang junger Frauen unter 25 Jahren, der bis 2040 bei rund 9,4 % liegen dürfte.

Barbara Grain, Leiterin der AMS‑Geschäftsstelle Lienz: „In Osttirol geht es immer seltener darum, Arbeitslosigkeit zu verwalten, sondern darum, passende Lösungen zu finden. Viele Betriebe suchen dringend Personal, gleichzeitig verändern sich die Voraussetzungen durch Demografie und Qualifikationsanforderungen. Unsere Aufgabe ist es, diese Lücke so klein wie möglich zu halten.

Traditionelle Rollenbilder

Damit das gelingt wird es für Betriebe immer wichtiger, allen erwerbsfähigen Personen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Ausbildungsstand oder gesundheitlicher Einschränkung – eine Chance am Arbeitsmarkt zu geben. Ebenso unerlässlich ist es, das in Osttirol noch sehr vorherrschende traditionelle Rollenbild aufzubrechen und Frauen eine prominentere Rolle in der Wirtschaft zu geben.“