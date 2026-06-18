Immer mehr Pestizide im Umlauf: „Alarmglocken müssten schrillen“

In Österreich werden immer mehr bedenkliche Pflanzenwirkstoffe eingesetzt, die laut EU-Kommission reduziert werden müssten. Selbst Wirkstoffe mit verlorener Zulassung erlebten einen Boom.

In den vergangenen beiden Jahren wurden in Österreich immer mehr bedenkliche Pflanzenschutzmittel eingesetzt. So wurden im Vorjahr insgesamt 136,1 Tonnen an PFAS-Pestiziden verkauft, das ist um ein Drittel mehr als 2024. Die Menge an sogenannten Substitutionskandidaten (532,4 Tonnen) stieg um 18 Prozent.

Diese Zahlen gab Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) auf Anfrage die Grünen bekannt, wie Olga Voglauer, Landwirtschaftssprecherin der Grünen, schildert. „Wenn gerade die giftigsten und besorgniserregendsten Pestizide derartige Steigerungsraten aufweisen, bei Umwelt- und Landwirtschaftsminister Totschnig schon längst alle Alarmglocken schrillen“ kritisiert sie.

Insgesamt 50 Wirkstoffe habe man abgefragt, die entweder im Verdacht stehen, die „Ewigkeitschemikalie“ Trifluoressigsäure (TFA) zu produzieren (PFAS-Pestizide) oder die wegen ihrer Bedenklichkeit zu den Substitutionskandidaten zählen bzw. unter beide Kategorien fallen.

TFA ist eine Chemikalie, die laut Einschätzung der EU-Chemikalienbehörde ECHA eine schädliche Wirkung bei der Fortpflanzung hat. Substitutionskandidaten sind wiederum laut EU-Pflanzenschutzrecht besonders bedenkliche Wirkstoffe, die zwar genehmigt wurden, wegen ihrer unerwünschten Eigenschaften ersetzt werden sollen. Die EU-Kommission will den Einsatz dieser Wirkstoffe bis 2030 um die Hälfte reduzieren.

In Österreich dagegen kamen 2024 beispielsweise 28,9 Tonnen des vermutlich krebserregenden Herbizids Chlorotoluron auf den Markt, 2025 mit bereits 54,5 Tonnen. Vom Wirkstoff Flufenacet, der bereits seine Zulassung verloren hat, wurden im Vorjahr 53,6 Tonnen verkauft – doppelt so viel 2024.