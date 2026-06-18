Konferenz der Landeshauptleute
Einmal „BBT-Schauen“, bevor Mattle die Länder auf einen Nenner bringen will
Landeshauptleute im BBT: Peter Kaiser, Karoline Edtstadler, Anton Mattle und Michael Ludwig mit BBT-Vorstand Martin Gradnitzer (v.l.).
© Land Tirol/Sedlak
Das Treffen der Landeshauptleute in Innsbruck startete am Donnerstag mit einer Tunnelfahrt. Am Freitag will Landeshauptmann Anton Mattle die Länder auf eine gemeinsame Position zur „Reformpartnerschaft“ mit dem Bund einschwören.
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