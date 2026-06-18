Dorfturnier mit Festakt

Erinnerung an einen Großen: Waldstadion in Telfes wird nach Didi Constantini benannt

Didi Constantini hat als Fußballer, Trainer, Organisator von Fußballcamps für Kinder, vor allem aber als allseits beliebter Mensch vielfältige Spuren hinterlassen.
© GEPA pictures / Alfred Reiter
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Beim Dorfturnier des SV Telfes wartet am Samstag ein besonderer Programmpunkt: Die kleine, aber feine Sportanlage wird offiziell in „Didi-Constanini-Waldstadion“ umbenannt. In Patsch findet am Sonntag dann das erste „Didi-Constantini-Gedenkturnier“ statt.

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