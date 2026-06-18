Dramatische Rettung

Kajakfahrer an Brückenpfeiler im Lech eingeklemmt: Begleiter verhindern Schlimmeres

Die Strömung drückte das Hartschalenkajak dreier Deutschen gegen einen Brückenpfeiler. Nur zwei von drei konnten sich befreien.
© Österreichische Wasserrettung Landesverband Tirol 

Ein Kajakausflug auf dem Lech endete am Donnerstag in Elbigenalp beinahe tragisch: Ein 27-Jähriger wurde an der Nikolausbrücke zwischen seinem Kajak und einem Brückenpfeiler eingeklemmt. Dank des raschen und entschlossenen Handelns seiner Begleiter konnte er noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte befreit werden.

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