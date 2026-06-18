Wiederaufbau nach Großbrand
Wie Phönix aus der Asche: Hotel Klosterbräu in Seefeld will noch heuer wieder öffnen
Die Betreiber des Familienbetriebs Hotel Klosterbräu, Agnes und Alois Seyrling, schauen zuversichtlich in die Zukunft.
© RITA FALK_TT
Schuttberge statt Hotelflair, Baulärm statt Gästebetrieb: Nach dem verheerenden Brand im April gleicht das Klosterbräu einer Großbaustelle. Doch die Betreiberfamilie und ihre Mitarbeiter haben ein klares Ziel vor Augen. Sie wollen noch in diesem Jahr zurückkehren.
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