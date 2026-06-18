Mit über 2,5 Promille: Betrunkener Lkw-Lenker streifte Pkw bei Tankstelle

Haiming – Ein stark alkoholisierter Lkw-Lenker hat am Donnerstagvormittag einen Unfall an einer Tankstelle in Haiming verursacht.

Gegen 10.15 Uhr streifte der 39-jährige österreichische Lkw-Fahrer einen dort abgestellten Pkw. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Oetz fiel der Mann schnell durch „Alkoholisierungsmerkmale“ auf.