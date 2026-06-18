Führerschein weg
Mit über 2,5 Promille: Betrunkener Lkw-Lenker streifte Pkw bei Tankstelle
Haiming – Ein stark alkoholisierter Lkw-Lenker hat am Donnerstagvormittag einen Unfall an einer Tankstelle in Haiming verursacht.
Gegen 10.15 Uhr streifte der 39-jährige österreichische Lkw-Fahrer einen dort abgestellten Pkw. Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten der Polizeiinspektion Oetz fiel der Mann schnell durch „Alkoholisierungsmerkmale“ auf.
Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Dem 39-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Bei dem Vorfall entstand nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)