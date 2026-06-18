Posch mit Kieferbruch! Einsatz gegen Argentinien bleibt offen

Eine CT-Untersuchung brachte Gewissheit: ÖFB-Kicker Stefan Posch erlitt im ersten WM-Spiel gegen Jordanien einen Kieferbruch. Jetzt wird eine Schiene angefertigt. Ob er gegen Argentinien spielen kann, ist aber noch offen.

Santa Clara – Der Verdacht hat sich bestätigt. Wie Österreichs Fußball-Bund nun mitteilte, erlitt Stefan Posch beim WM-Auftaktspiel gegen Jordanien einen Kieferbruch. Das ergab eine CT-Untersuchung vor Ort. Eine Operation sei nach aktuellem Stand nicht notwendig.

Für Posch werde eine Spezialschiene angefertigt, die den weiteren Heilungsverlauf unterstützen soll. Ob Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibe abzuwarten, erklärte der ÖFB in einem Instagram-Posting.

Laimer als möglicher Ersatz auf Poschs Position

Teamchef Ralf Rangnick hatte nach dem 3:1 gegen Jordanien in Santa Clara noch gehofft, dass sich der Verdacht auf Kieferbruch nicht bestätige: „Weil, wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen.“ Mit einer Spezialschiene scheint Poschs Einsatz nun aber nicht mehr gänzlich ausgeschlossen zu sein.