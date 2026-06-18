Pkw erfasste Radfahrer in Sölden: Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen
Sölden – Ein Verkehrsunfall in Sölden hat am Donnerstagnachmittag für einen Verletzten gesorgt. Ein Rennradfahrer wurde von einem Pkw erfasst, nachdem er an einem Zebrastreifen angehalten hatte, um eine Fußgängerin die Straße überqueren zu lassen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Ötztalstraße (B186). Der 40-jährige Radfahrer aus Deutschland war talauswärts unterwegs, als er vor dem Übergang stoppte. Ein nachfolgender 44-jähriger österreichischer Pkw-Lenker übersah laut Polizei den stehenden Radfahrer und touchierte ihn von hinten.
Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer auf die Motorhaube geschleudert und kam anschließend zu Sturz. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungswagen zum Heliport transportiert und anschließend mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. (TT.com)