Pkw erfasste Radfahrer in Sölden: Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Sölden – Ein Verkehrsunfall in Sölden hat am Donnerstagnachmittag für einen Verletzten gesorgt. Ein Rennradfahrer wurde von einem Pkw erfasst, nachdem er an einem Zebrastreifen angehalten hatte, um eine Fußgängerin die Straße überqueren zu lassen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Ötztalstraße (B186). Der 40-jährige Radfahrer aus Deutschland war talauswärts unterwegs, als er vor dem Übergang stoppte. Ein nachfolgender 44-jähriger österreichischer Pkw-Lenker übersah laut Polizei den stehenden Radfahrer und touchierte ihn von hinten.