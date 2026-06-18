Firmenauto im Stubaital in Brand geraten: Fünf Insassen unverletzt

Mieders – Ein Firmen-Pkw ist am Donnerstagnachmittag in Mieders während der Fahrt in Brand geraten, der Wagen ist ein Totalschaden. Dank der schnellen Reaktion des Lenkers blieben alle fünf Insassen unverletzt.

Der 51-jährige Fahrer war gegen 17 Uhr mit vier weiteren Personen auf der Brennerautobahn (A13) in Richtung Stubaital unterwegs. Unmittelbar nach der Abfahrt bei Schönberg leuchtete eine Störungsmeldung am Bordcomputer auf, gleichzeitig stieg Rauch aus dem Motorraum auf, berichtet die Polizei.