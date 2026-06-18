Firmenauto im Stubaital in Brand geraten: Fünf Insassen unverletzt
Mieders – Ein Firmen-Pkw ist am Donnerstagnachmittag in Mieders während der Fahrt in Brand geraten, der Wagen ist ein Totalschaden. Dank der schnellen Reaktion des Lenkers blieben alle fünf Insassen unverletzt.
Der 51-jährige Fahrer war gegen 17 Uhr mit vier weiteren Personen auf der Brennerautobahn (A13) in Richtung Stubaital unterwegs. Unmittelbar nach der Abfahrt bei Schönberg leuchtete eine Störungsmeldung am Bordcomputer auf, gleichzeitig stieg Rauch aus dem Motorraum auf, berichtet die Polizei.
Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig, stellte das Fahrzeug auf einem Feldweg neben der Stubaitalstraße (B183) ab und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Schönberg konnte den Brand rasch löschen, am Auto entstand jedoch Totalschaden. Neben der Polizei und der Feuerwehr stand auch das Rote Kreuz im Einsatz. (TT.com)