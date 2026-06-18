Auf frischer Tat ertappt: 61-jähriger Auto-Einbrecher in Schwaz festgenommen

Schwaz – Das Einschreiten einer Autobesitzerin und eines aufmerksamen Passanten hat am Donnerstagmittag in Schwaz zur Festnahme eines Auto-Einbrechers geführt.

Gegen 12 Uhr ertappte eine 33-Jährige einen Mann auf frischer Tat, als dieser gerade auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in ihr Auto einbrach. Als der mutmaßliche Täter – ein 61-amerikanischer Kroate – die Flucht ergriff, reagierte ein Zeuge sofort: Ein Passant nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.