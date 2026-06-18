Auf frischer Tat ertappt: 61-jähriger Auto-Einbrecher in Schwaz festgenommen
Schwaz – Das Einschreiten einer Autobesitzerin und eines aufmerksamen Passanten hat am Donnerstagmittag in Schwaz zur Festnahme eines Auto-Einbrechers geführt.
Gegen 12 Uhr ertappte eine 33-Jährige einen Mann auf frischer Tat, als dieser gerade auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in ihr Auto einbrach. Als der mutmaßliche Täter – ein 61-amerikanischer Kroate – die Flucht ergriff, reagierte ein Zeuge sofort: Ein Passant nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.
Wie die Polizei berichtet, ist der Festgenommene nicht rechtmäßig im Land aufhältig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde er in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Gestohlen wurde letztlich nichts, da sich im Fahrzeug der 33-Jährigen keine Wertgegenstände befunden hatten. (TT.com)