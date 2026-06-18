Motorradfahrer prallte in Imst auf stehenden Pkw: Verletzter ins Spital eingeliefert

Bei einem Auffahrunfall in Brennbichl bei Imst ist am Donnerstag ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann konnte hinter einem abbiegenden Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen dessen Heck.

Imst – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der L61 im Bereich Brennbichl im Gemeindegebiet von Imst gekommen. Ein 55-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dazu blieb er vorher stehen. Ein unmittelbar nachfolgender 19-jähriger Motorradlenker konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal auf das Heck des stehenden Autos auf.