Motorradfahrer prallte in Imst auf stehenden Pkw: Verletzter ins Spital eingeliefert
Bei einem Auffahrunfall in Brennbichl bei Imst ist am Donnerstag ein 19-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der junge Mann konnte hinter einem abbiegenden Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen dessen Heck.
Imst – Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der L61 im Bereich Brennbichl im Gemeindegebiet von Imst gekommen. Ein 55-jähriger Österreicher war mit seinem Pkw in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dazu blieb er vorher stehen. Ein unmittelbar nachfolgender 19-jähriger Motorradlenker konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal auf das Heck des stehenden Autos auf.
Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. (TT.com)