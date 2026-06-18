Bus streift jungen Radfahrer in Alpbach: 13-Jähriger schwer am Fuß verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Alpbach ist am Donnerstagnachmittag ein 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche stürzte bei einem Überholmanöver eines Linienbusses, wobei sein linker Fuß vermutlich unter einen Reifen geriet.

Alpbach – Ein 13-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.20 Uhr auf der L46 in Alpbach schwer verletzt. Ein 39-jähriger Buslenker war mit einem Linienbus bergwärts unterwegs, als er einen ebenfalls in diese Richtung fahrenden Jugendlichen auf seinem Fahrrad überholen wollte. Der 13-Jährige war gemeinsam mit zwei Freunden unterwegs.

Während des Überholvorgangs kam es aus bislang nicht eindeutig geklärten Gründen zu einer seitlichen Berührung zwischen Bus und Fahrrad. Nach Angaben der Polizei dürften sowohl der Seitenabstand als auch ein Ausschwenken des Fahrrads eine Rolle gespielt haben. Daraufhin stürzte der Jugendliche.