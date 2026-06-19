Kanada fertigt Katar 6:0 ab - Gastgeber punktgleich Erster

Mit-Gastgeber Kanada hat bei der Fußball-WM in der Gruppe B die Tabellenführung übernommen. Die Truppe von Teamchef Jesse Marsch fertigte Katar in Vancouver dank Toren von Cyle Larin (16.), Jonathan David (29., 45.+3, 92.) und Nathan Saliba (64.) sowie einem Eigentor von Mohamed Manai (75.) 6:0 ab und liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Schweizern, die gegen Bosnien-Herzegowina 4:1 gewannen. Am Mittwoch geht es im direkten Duell um Platz eins.

Kanada dominierte das Geschehen vor 52.497 Fans von Anpfiff weg nach Belieben. Katar-Goalie Mahmoud Abunada konnte einen David-Schuss nur kurz abwehren und Larin besorgte via Abstauber aus kurzer Distanz die Führung. Der Torschütze vom 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina rechtfertigte damit seine Aufstellung in der Startelf. Danach rückte der Vorlagengeber selbst in den Vordergrund. Kanadas Rekord-Torschütze nahm einen glücklich bei ihm gelandeten Ball direkt und traf genau ins kurze Eck. Schlimmer kam es für die Katari, da Homam Ahmed nach einem Torraubfoul an Tajon Buchanan ausgeschlossen wurde (33.). Kurz vor der Pause staubte David nach einem nur kurz parierten Kopfball aus kurzer Distanz mit dem Fuß ab.

Nach Wiederbeginn dezimierte sich der Underdog weiter. Assim Madibo sah nach einem rüden Einsteigen gegen Ismael Kone ebenfalls die Rote Karte (54.). Kone dürfte sich schwer am linken Unterschenkel verletzt haben. Der 24-Jährige wurde minutenlang behandelt, ehe er auf einer Trage mit der Hand in Richtung Publikum winkend aus dem Stadion gefahren wurde. Danach spielte sich das Geschehen nur noch in der katarischen Hälfte ab. Der für Kone eingewechselte Saliba versenkte einen an der Mauer vorbei getretenen Freistoß via Innenstange. Zudem lenkte Manai einen Schuss von Jacob Shaffelburg ins eigene Tor ab.