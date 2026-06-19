Feuerwehreinsatz am Abend

Spaziergänger entdeckten Küchenbrand in Jenbach und schlugen Alarm

Jenbach – Gegen 20 Uhr ging am Donnerstag ein Notruf ein: Passanten hatten bei ihrem Spaziergang einen Brand in einem Wohnhaus entdeckt. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Laut Polizei konnte der Bewohner selbst das Feuer in der Küche teilweise mit einem Gartenschlauch löschen. Seinen Angaben zufolge dürfte ein zu heiß gewordener Topf den Brand verursacht haben.

Die Freiwillige Feuerwehr Jenbach übernahm und löschte die Flammen endgültig. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Neben der Jenbacher Feuerwehr waren auch die Rettung und die Polizei im Einsatz. (TT.com)

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