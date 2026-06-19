Kontroverse in Wattens

„Breites Nein“: Kammer und Kaufleute weiter gegen Fahrverbot am Kirchplatz

Mehr Aufenthaltsqualität – oder eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort? Die Meinungen über die autofreie Zone gehen in Wattens weit auseinander.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

Die Verordnung einer permanenten autofreien Zone im Wattner Ortszentrum sorgt weiter für Debatten: Wirtschaftskammer und Kaufmannschaft sprechen sich klar gegen die Maßnahmen aus – und wollten, dass das Thema nochmals in den Gemeinderat kommt.

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