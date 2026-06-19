„Innsbruck ist meine Heimat!“: US-Kletterin Sanders gewinnt Weltcup

Im Boulder-Weltcup von Innsbruck setzt sich die US-Amerikanerin Annie Sanders die Krone auf. Am Freitag folgen die Herren.

Innsbruck ‒ Vor großer Kulisse in Innsbruck gewann Annie Sanders am Donnerstag den Boulder-Weltcup. Nach den Siegen in der Qualifikation und dem Halbfinale war die US-Amerikanerin auch im Finale die beste Kletterin und sicherte sich damit ihren zweite Boulder-Weltcupsieg der Saison, den insgesamt dritten in Serie samt Vorstieg.

„Es fühlt sich unwirklich an. Innsbruck ist einer meiner Lieblingsorte, meine Heimat in Europa, deshalb ist es echt cool, hier Gold zu gewinnen“, freute sich Sanders, „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Form, hatte unglaublich viel Spaß auf der Matte und bin total begeistert. Ich werde schlafen, entspannen und vielleicht ein Eis essen – das Eis hier ist echt gut!“