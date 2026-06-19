US-Vizepräsident Vance reist vorerst nicht in Schweiz, Freitag keine Gespräche

Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran ist unklar, wie es nun weitergeht. Vorgesehen war eigentlich, dass Delegationen beider Länder heute in der Schweiz zu Gesprächen über die schwierigsten Knackpunkte zusammenkommen.

Washington – Die USA und der Iran wollten sich am Freitag auf dem Bürgenstock treffen, um die Verhandlungen für eine endgültige Einigung aufzunehmen. Doch US-Vizepräsident JD Vance hat mitteilen lassen, vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz zu reisen. Wie ein US-Regierungsbeamter gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am späten Donnerstagabend erklärte, wird Vance in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) nicht wie ursprünglich vorgesehen in die Schweiz fliegen.

„Die Logistik für diese Verhandlungen war noch nie einfach oder vorhersehbar“, sagte der Sprecher. Ob oder wann die Reise stattfinden soll, blieb zunächst unklar. Das Schweizer Außenministerium bestätigte einige Stunden später jedenfalls, dass die für Freitag geplanten Gespräche abgesagt wurden. Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus dem Iran und den USA nahe Luzern treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln.

Vance sagte, die Verhandlungen würden stattfinden, ließ aber den Zeitpunkt offen. „Unser Plan ist es, in die Schweiz zu fahren. Ich weiß nicht genau, wann.“ Er gehe davon aus, dass die technischen Verhandlungen irgendwann an diesem Wochenende starten könnten.

Viele Unsicherheiten über Format des Treffens

Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges beginnt nun der schwierige Teil. Am Donnerstag bestanden noch viele Unsicherheiten über das Format dieses Treffens. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), das das Protokoll begrüßte, versicherte jedoch, die Vorbereitungen mit den beiden Ländern und den pakistanischen und katarischen Vermittlern liefen weiter.

Ursprünglich war dieses Treffen zur Unterzeichnung des „Memorandums von Islamabad“ vorgesehen, das nach monatelangen Auseinandersetzungen zwischen Washington und Teheran errungen worden war. Die elektronische Paraphierung durch den US-Präsidenten Donald Trump und den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian am Mittwochabend veränderte jedoch die Ausgangslage.