Österreichs Musikvideo-Festival geht in die nächste Runde

Die Goldene Schindel lädt auch 2026 dazu ein, die Vielfalt des Musikvideos zu entdecken.

Mit Veranstaltungen an mehreren Orten in Tirol bietet das Festival spannende Einblicke in die Welt von Musik, Film und audio-visueller Kunst und schafft Raum für außergewöhnliche Veranstaltungen.

Die Einreichphase läuft noch! Musiker:innen, Regisseur:innen und Kreative aus dem In- und Ausland sind eingeladen, ihre Musikvideos für die Goldene Schindel 2026 einzureichen. Auf die Gewinner:innen der einzelnen Kategorien warten nicht nur Ruhm und Anerkennung innerhalb der Branche, sondern auch attraktive Preisgelder.

Team von ERNA Productions nimmt die Austrian Schindel entgegen, rechts Heinz Ransburg vom Kategoriensponsor Brau Union Österreich. © Paul Krismer

Das vollständige Festivalprogramm mit allen Veranstaltungen, Terminen und Locations ist ab sofort online verfügbar. Zahlreiche kostenlose Programmpunkte ermöglichen auch 2026 einen niederschwelligen Zugang zu Kunst, Kultur und kreativem Austausch.