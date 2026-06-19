Nora Haukland nach Urteil gegen Marius Borg Høiby: „Ich werde nicht schweigen“

Nach dem Urteil gegen Marius Borg Høiby hat sich seine Ex-Freundin Nora Haukland erstmals persönlich geäußert. In einem emotionalen Instagram-Posting spricht die 29-Jährige über Gewalt in Beziehungen, öffentliche Schuldzuweisungen – und darüber, warum sie sich nicht mehr klein machen will.