Nun spricht das Opfer
Nora Haukland nach Urteil gegen Marius Borg Høiby: „Ich werde nicht schweigen“
Nora Haukland am Weg zum Gerichtsprozess gegen ihren Ex-Freund Marius Borg Høiby.
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Nach dem Urteil gegen Marius Borg Høiby hat sich seine Ex-Freundin Nora Haukland erstmals persönlich geäußert. In einem emotionalen Instagram-Posting spricht die 29-Jährige über Gewalt in Beziehungen, öffentliche Schuldzuweisungen – und darüber, warum sie sich nicht mehr klein machen will.
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