Immunitäts-Aufhebung beantragt
Staatsanwaltschaft will gegen Tiroler FPÖ-Abgeordnete Gudrun Kofler ermitteln
Die Staatsanwaltschaft möchte Ermittlungen gegen Kofler einleiten, sie selbst bedauert den Fehler rund um ein Posting eines US-Neonazis.
© Patrick Steiner
Wegen des Verdachts, dass sie gegen das NS-Verbotsgesetz verstoßen haben könnte, will die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen gegen FPÖ-Mandatarin Gudrun Kofler einleiten. Die FPÖ wundert sich, warum die Justiz überhaupt einschreitet.
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