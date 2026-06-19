Skistar postete romantische Fotos von seiner Traumhochzeit

In der kommenden Slalom-Saison stehen gleich mehrere Athleten als frischgebackene Ehemänner am Start. Nach Loic Meillard, Clement Noel und Luca Aerni carvte auch Istok Rodes in den Hafen der Ehe. Der kroatische Technik-Spezialist feierte mit seiner Lebensgefährtin Bruna in Zagreb eine Traumhochzeit.

Der Junioren-Weltmeister von 2016 postete eine romantische Bilderserie vom großen Tag in den sozialen Medien. Gratulationen kamen für den 31-Jährigen, der als bestes Weltcupergebnis Platz sieben zu Buche stehen hat, u.a. von Leona Popovic, Luca de Aliprandini oder Samuel Kolega. (TT.com)