Mann warf Dreijährigen in Zoo in England in Krokodilgehege

Die Polizei nimmt an, dass sich der Mann und das Kind nicht gekannt hatten. Der Dreijährige befindet sich in kritischem, aber stabilem Zustand.

Huntingdonshire – Ein Mann soll einen Dreijährigen in einem Zoo in der britischen Grafschaft Huntingdonshire in ein Krokodilgehege geworfen haben. Der kleine Bub sei bei dem noch ungeklärten Vorfall am Donnerstag schwer verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Polizeibeamte nahmen den 30-Jährigen demnach wegen des Verdachts des versuchten Mordes fest. Die Polizei nimmt an, dass sich der Mann und das Kind nicht gekannt hatten.

Ob der Dreijährige den Krokodilen nahekam, ist noch völlig offen. Die Polizei wurde am frühen Donnerstagnachmittag zu dem Zoo in dem knapp zwei Autostunden nördlich von London gelegenen Huntingdonshire gerufen. Der Bub wurde laut Polizei in ein Krankenhaus in Cambridge gebracht und befindet sich in kritischem, aber stabilem Zustand.

Plattform über Krokodilgehege

Ein Dorfbewohner, der anonym bleiben wollte, berichtete PA, dass die Frau des Zoobesitzers in das Gehege hineingesprungen sei, um das Kind zu retten. Ein Polizeisprecher bat darum, nicht über den Hergang zu spekulieren, solange die Ermittlungen noch andauerten.