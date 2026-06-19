Eklat im Planungsverband
Streit um Verkehrsinfo-Tafeln im Wipptal: Welche Orte jetzt aus der Finanzierung aussteigen
Patsch und Ellbögen wollen mit den Info-Provisorien gegen den Ausweichverkehrs weiterfahren. Im Planungsverband kann man darüber nur den Kopf schütteln.
© Falk
Bei der Brenner-Demo noch Schulter an Schulter, ist es mit der Einigkeit im Kampf gegen die Verkehrslawine unter den Regions-Bürgermeister schon wieder vorbei. Patsch und Ellbögen steigen aus Infotafel-Finanzierung aus.
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