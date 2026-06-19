„Kürzungen an den Unis schaden auch der Produktivität des Landes“

Rupert Sausgruber aus Niederndorf ist Rektor der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, mit fast 22.000 Studierenden eine der größten und renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten in Europa. Im Interview spricht er über die geplanten Kürzungen bei den Uni-Budgets und warum er sich eine konstruktive Debatte über Strukturreformen wünscht.

Die Verhandlungen zu den Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten wurden auf den Herbst verschoben. Sie werden also in den Sommerferien viel rechnen müssen. Wie geht es Ihnen mit dem auferlegten Sparzwang?

Rupert Sausgruber: Wir haben schon begonnen zu rechnen, denn die aktuell vorliegenden Zahlen zeichnen ein düsteres Bild für die Universitäten. Dies steht leider im Widerspruch zu den Aussagen des Finanzministers in seiner Budgetrede, der an den Universitäten keinen Sparkurs verortet. Wir sehen das ganz anders. Zusatzfinanzierungsanteile plus nicht abgefangene reale Kostensteigerungen führen zu einem beträchtlichen Ausgabenvolumen und Kürzungen. Wir rechnen für alle Universitäten zusammen mit Kürzungen im Bereich von zwei bis zweieinhalb Milliarden Euro, das sind sehr hohe Beträge.

Da die WU eine sehr große Universität mit über 22.000 Studierenden ist, mit wie viel rechnen Sie für Ihren Standort?

Sausgruber: Wenn dies so kommt, müssten wir im Bereich von 14 Prozent sparen, was bis zu 80 Millionen Euro für die drei Jahre in der kommenden Leistungsvereinbarung bedeutet. Dieses Volumen lässt sich nicht einfach so handhaben, denn wir sind ein überwiegend personalintensiver Dienstleistungsbereich.

70 bis 80 Prozent ihres Budgets sind die Personalkosten, stimmt das so?

Sausgruber: Ja. Unsere Dienstleistungen fließen den Studierenden zugute. Kürzungen in dem Ausmaß sind nur möglich, wenn man beispielsweise wieder größere Klassengrößen einführt oder stärker rausprüft. Die Betreuungsverhältnisse würden sich wieder verschlechtern. Alle diese Mechanismen, die man politisch versucht hat zu verbessern in den vergangenen Jahren, nimmt man damit wieder zurück.

Wenn man so viele Millionen einsparen muss, geht das oft nur über große Brocken. Wo könnte man die an der WU finden?

Sausgruber: Sie sprechen die Frage an, ob man einzelne Studienzweige fallen lassen kann. Dazu muss man wissen, dass die Wirtschaftsuniversität in Bereichen ausbildet, die weltweit auf eine sehr hohe Nachfrage stoßen. Dazu gehören u. a. die Ausbildungen in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht. Die Wirtschaft braucht händeringend Leute, die in diesen Bereichen ausgebildet sind. Wir können keinen dieser Zweige einfach nicht mehr anbieten, da dies von der Größe und vom Volumen her eine völlig undenkbare Variante wäre. Man kann eigentlich nur den Weg gehen, das Angebot mit weniger Personal zu realisieren. Dies generiert natürlich eine höhere Belastung für die Mitarbeitenden oder führt dazu, dass man am Ende des Tages wieder beginnen muss, Studierende auszusieben, um die Betreuungsrelationen in irgendeiner Form zu halten.

Finden Sie die aktuelle Debatte, so wie sie auch vonseiten des Finanzministers geführt wird, ungerecht? Er sagt, es werde vielleicht nicht effizient genug an den Universitäten gearbeitet und irgendwo müsse man ja sparen können.

Sausgruber: Uns ist natürlich bewusst, dass es einen Einsparungsbedarf im Bundesbudget gibt. Es ist jedoch so, dass in der Vergangenheit auch ein bewusster Aufbauplan an den Universitäten politisch vorgenommen wurde. Das Ziel der Bundesregierung war, die Forschungsquote im Land zu erhöhen. Sie sollte bis 2040 auf 4 Prozent ausgeweitet werden. Das war zum einen der Grund, warum man dort Aufbauarbeit finanziert hat. Zum anderen hat die Regierung über das Ministerium Leistungsvereinbarungen mit uns getroffen, die wir im guten Glauben geschlossen haben. Und wir arbeiten diese Verträge natürlich jetzt auch ab. Im guten Glauben haben wir darauf vertraut, dass dies auch weiterhin entsprechend den Zielen von uns erwartet wird. Und uns jetzt Ineffizienz vorzuwerfen, ist unangebracht. Dies trifft in keinem Fall zu.

Die Universitäten sind also nicht überfinanziert?

Sausgruber: Nein. Ich glaube, man muss in der öffentlichen Debatte auch verstehen, dass unser Universitätstyp – was natürlich für viele große Universitäten zutrifft – sehr effiziente Ergebnisse erzielt.

Wenn man rechnet, was wir an Geld bekommen und wie viele AbsolventInnen hervorgehen, dann ist das ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das international extrem gut ist. Rupert Sausgruber, Rektor WU Wien

Zu diesen Ausbildungskosten generieren wir sehr hohe gesellschaftliche Werte. Die WU spielt eine sehr wichtige Rolle im österreichischen Ausbildungssystem. Viele AbsolventInnen sind in führenden Rollen in Wirtschaft und Gesellschaft tätig. Diese Management-Skills und die Daten-Expertise, die wir ausbilden, sind für das Land einfach sehr wichtig.

InnsbruckerInnen könnte diese Handschrift bekannt vorkommen: Das Library and Learning Center am WU-Campus in Wien wurde von der irakisch-britischen Architektin Zaha Hadid entworfen. © imago images/Peter Widmann

Man darf auch nicht vergessen: Österreichs Universitäten sind in Bezug auf Betreuungsverhältnisse international relativ schwach ausgestattet. Die WU konkurriert insbesondere in Europa mit Top-Institutionen. Die Universität St. Gallen ist z. B. ein guter Wettbewerbsindikator für uns: Sie hat etwas über 10.000 Studierende und damit halb so viele wie wir. Gleichzeitig hat sie ca. 1000 MitarbeiterInnen mehr. Wir haben 2600, und die St. Gallener haben 3600. Aus diesen Umständen heraus den österreichischen Universitäten eine Ineffizienz zu attestieren, stimmt in der Form einfach nicht. Ich möchte mich an die Sachlogik halten. Und die Sachlogik spricht einfach eine andere Sprache.

Gibt es eigentlich eine Gesprächsbasis zwischen Ihnen und dem Finanzminister? Er hat Sie zuletzt zwar nicht namentlich genannt, aber die RektorInnengehälter hierzulande lautstark kritisiert. Sie führen (mit rund 390.000 Euro Jahresbrutto) das Ranking in Österreich an.

Sausgruber: Wir sind als Universitäten autonom. Das heißt, wir haben keine Gespräche auf politischer Ebene, sondern Gespräche mit dem Ministerium über die Inhalte der Leistungsvereinbarung. Ich möchte eigentlich gar nicht weiter kommentieren, was der Finanzminister in dieser Richtung gesagt hat. Mir geht es darum, was die Zukunft der Universitäten in Österreich ist. Kann man die Universitäten auf diesem Niveau weiterhin führen? Und wo stehen wir in den nächsten 10 Jahren?

Der internationale Wettbewerb nimmt stark zu. Wir müssen in der Lage sein, unsere auch österreichischen Studierenden auf gutem internationalem Niveau auszubilden. Rupert Sausgruber, Rektor WU WIen

Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, dann nützt es nichts. Das hat nichts mit meiner Person zu tun. Das ist etwas, was wir zu Lasten unserer Studierenden austragen. Und am Ende auch zu Lasten der SteuerzahlerInnen. Wir bilden Leute aus, die danach hohe Leistungsbeiträge in der Wirtschaft leisten, die sehr gut verdienen und damit auch höhere Steuern zahlen. Wenn man das runterfährt, dann schadet das nicht nur den Studierenden, sondern auch der Produktivität des Landes.

Trotzdem ist anhand Ihrer Person eine Neiddebatte angezündet worden. Nach dem Motto, wie kann ein Rektor mehr verdienen als der Bundeskanzler? Sie haben viel internationale Erfahrung: Ist der Neid etwas sehr österreichisches?

Sausgruber: Zum einen, glaube ich, ist es ein Realitätscheck. Wenn man diese Führungspositionen besetzen will, ist auch die Frage, ob man überhaupt Personen findet, die zu tieferen Kompensationen für diese Jobs zu finden sind. Es wäre illusorisch zu glauben, man könnte das wesentlich billiger haben. Zum anderen: Was hat das mit der Spardebatte zu tun? Selbst wenn alle RektorInnen auf ihre Gehälter zur Gänze verzichten, macht das nur einen Bruchteil der 2500 Millionen Euro aus, die man jetzt einsparen muss. Es ist eine Debatte, die keinen Beitrag zur eigentlichen Fragestellung liefert.

Zum dritten: Ich denke, es gibt andere Länder, die gelebte Transparenz bei Gehaltsunterschieden haben. Und Österreich entwickelt sich ja auch dorthin, durch die Transparenz in Bezug auf die Lohnunterschiede, die Politikerlöhne, aber auch auf die öffentlichen Unternehmen. Aber wenn man diese Transparenz haben will, dann sollte man auch sachlich diskutieren, insbesondere die Politik. Sonst ist es verständlich, dass niemand diese Transparenz leben will, wenn man damit sofort in die öffentliche Debatte kommt und eine unsachliche Argumentation führen muss.

Sie haben als Möglichkeit der Einnahmenlukrierung vor kurzem die Möglichkeit der Studiengebühren für Drittstaatsangehörige angesprochen. Ist der Anteil dieser Studierenden so wesentlich, dass sich das auszahlen würde?

Sausgruber: Wir haben an der Wirtschaftsuniversität knapp über 10 Prozent Studierende aus Drittstaatsländern. Wobei ca. die Hälfte davon zahlende Drittstaatsangehörige sind, denn es gibt Ausnahmegründe, etwa aus humanitären Gründen. Diese rund 1000 Personen zahlen aktuell 726 Euro im Semester. Im internationalen Umfeld, beispielsweise auch in Dänemark und Schweden, also in sehr sozialdemokratischen Ländern, ist es Usus, dass die Drittstaatsangehörigen bis zu 15-20 000 Euro pro Jahr bezahlen. Das wäre schon ein effektiver Beitrag zur Finanzierung, selbst wenn man bei uns nur mit 10.000 mal 1000 Studierenden rechnen würde. Es ist ein Vorschlag, Finanzierungsoptionen zu erschließen.

Worum es mir aber eigentlich geht, ist, dass das Land sich internationalen Talenten öffnen sollte. Österreich ist in einer Situation, wo die Demografie stark rückläufig ist. Und das führt zu Produktivitätseinbußen. Diese kann man nur kompensieren dadurch, dass man wirkliche Top-Talente ins Land holt. Und der Weg über die Universitäten wäre ein sehr guter, weil das sehr gut ausgebildete Leute sind. Die sind typischerweise auch sehr sprachenaffin und würden gerne kommen. Woran das aber oft scheitert, ist, dass das Land insgesamt in Bezug auf Arbeitsmarktzugänge und Bleiberechte sehr restriktiv ist. Und das ist die schlechteste aller Varianten: Zum einen den ausländischen Studierenden keine Möglichkeit zu geben, im Land zu bleiben. Und zum anderen keine Studiengebühren von Personen zu vereinnahmen, die sich das auch leisten könnten.

Das ist der dritte Aspekt, den ich dazu ansprechen will. Wenn man das macht, wenn man Studiengebühren in substanzieller Höhe von Drittstaatsangehörigen einhebt, muss man das natürlich in irgendeiner Weise auch immer abfedern mit der Frage, wie viel Einkommensvolumen vorhanden ist. Und es soll immer noch die Möglichkeit geben, dass Personen, die aus sozial benachteiligten Einkommensschichten kommen, über Stipendiensysteme Zugang erhalten.

Für die Bildungsministerin sind Studiengebühren generell eine rote Linie. Aber müssten wir die Debatte nicht (wieder einmal) führen? Was können Sie sich vorstellen?

Sausgruber: Ganz generell wäre es gut, wenn man über strukturelle Elemente im Bildungs- und Hochschulsystem spricht, die uns helfen würden, über budgetär schwierige Situationen zu kommen. Wir haben etwa ein relativ starres Studienrecht. Es gibt alle möglichen Auflagen, die die Universitäten erfüllen müssen, die natürlich Kosten verursachen. Wir sind gerne bereit, in Debatten einzusteigen, wo man darüber redet, wie man uns als Sektor besser so bauen kann, dass das Geld in produktive Verwendungen kommt. Die Studiengebühren sind nur ein Aspekt dieser Debatte. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt zu Lasten der Studierenden austragen sollten – die Universitäten weniger finanzieren und die Studierenden dann höher zahlen lassen – in einem Land, das die höchste Steuerquote de facto in der OECD hat.

Geringe Finanzierungsbeiträge seitens der Studierenden haben auch den Effekt, dass die Leute schneller und mit mehr Commitment studieren. Rupert Sausgruber, Rektor WU Wien

Das muss man offen diskutieren: Wie kann man es schaffen, dass die Studienleistungen schneller abgeführt werden im aktuellen System? Das liegt momentan weitestgehend außerhalb unserer Gestaltungsmöglichkeiten, weil alle diese Parameter ja nicht von uns gesetzt, sondern von der Politik reguliert werden.

An der WU gibt es so genannte Studienbeschleunigungsphasen. Sie halten die Studierenden etwa an, auch in den Ferien ECTS-Punkte zu sammeln. Aus Ihrer internationalen Erfahrung: Von welchen Ländern könnten wir etwas lernen, was den Zugang zum Studium und den Studienfortschritt betrifft?

Sausgruber: Wir als Wirtschaftsuniversität schauen relativ stark zu sogenannten Business Schools, die dieselben Fächer ausbilden wie wir. Und die sind typischerweise wesentlich stärker finanziert, als wir es sind. Aber nicht, weil die öffentliche Hand denen so viel Geld gibt, sondern weil sie alternative Finanzierungsströme haben. Neben den Studiengebühren gibt es auch alle möglichen Regularien, sodass die Universitäten in der Lage sind, auch stärker marktwirtschaftlich zu agieren. Das ist Teil der Realität und wir spüren im internationalen Benchmarking, dass andere Universitäten Zugang zu wesentlich mehr Finanzierungsoptionen haben als wir.

Da geht es etwa auch um gesponserte Lehrstühle?

Sausgruber: Genau. Zuwendungen von Externen und Weiterbildungen. Das machen wir auch, aber das gliedert sich dann eben wieder in das gesamte Hochschulsystem ein. Wir haben in Österreich relativ viele Anbieter, die im hohen Grad öffentlich teilfinanziert beziehungsweise mitfinanziert werden. Und in Summe sind natürlich viele Anbieter am Markt in Österreich präsent. Das verwässert ein Stück weit auch diese Opportunitäten gegenseitig.

Verstehe ich Sie richtig: Für ein relativ kleines Land haben wir in Österreich viel Angebot?

Sausgruber: Ja, die Anzahl der Institutionen, die Angebote leisten, ist hoch. Und es gibt viele kleine Angebote im Verhältnis dazu. Die WU Wien ist eine der größten und wir sind auch in der Lage, aufgrund dieser Größe sehr effiziente Angebote zu entwickeln. Aber es gibt im Hochschulsektor viele kleinere Angebote, wo vielleicht die öffentliche Hand auch überlegen sollte, ob es sinnvoll ist, dort zu investieren. Wenn man wirklich exzellente Leistungen haben will, würde es dann nicht mehr Sinn machen, in bestimmte Schwerpunkte zu gehen und dort die Exzellenz aufzubauen?

Ich glaube, da sind wir ein bisschen bei der österreichischen Schrebergarten-Mentalität: Jeder will etwas Eigenes.

Sausgruber: Es ist ein ähnliches Phänomen wie im Gesundheitssystem: Viele kleine Angebote, die möglicherweise gar nicht zugunsten der Konsumentinnen und Konsumenten sind, weil eine stärker fokussierte Spitzenversorgung mehr Ertrag bringen könnte.

An der WU gibt es viele Angebote für Kinder, etwa im Rahmen der Kinderuniversität im Sommer. Es wird oft diskutiert, wie es eigentlich mit der Wirtschaftsbildung an den Schulen aussieht. Bräuchte es davon mehr, zumindest in der Oberstufe?

Sausgruber: Unbedingt! Wirtschaft ist ein ganz zentraler Faktor in der Ausbildung. Und ohne gute Wirtschaftsbildung kann man nicht wirklich an vielen Lebensentscheidungen teilhaben. Vom Hausbau über Gesundheitsversorgung, Risikovorsorge bis hin zu Finanzentscheidungen. Es gibt auch viele empirische Belege, dass eine schlechte Finanzbildung insbesondere den Personen selbst schadet, weil sie über das Leben gerechnet viel schlechtere Ergebnisse erzielen, als jemand, der diese Finanz- und Wirtschaftsbildung hat. Insofern denke ich: Ja, es wäre notwendig, dort größere Schwerpunkte zu setzen. Und das sage ich unabhängig von uns als Wirtschaftsuniversität. Natürlich ist es in unserem Sinne, weil wir dann auch besser gebildete StudienzugängerInnen haben. Aber es wäre auch im allgemeinen Interesse, das so gut es geht zu stärken.

Ihr Vor-Vorgänger als WU-Rektor, Christoph Badelt (Chef des Fiskalrats, Anm.) hat derzeit den „feineren“ Job, weil er die Regierung und ihre Budgetpläne analysieren kann… Es gab schon bessere Zeiten, um Rektor an einer österreichischen Universität zu sein, oder?

Sausgruber: Es ist eine herausfordernde Tätigkeit, ohne Zweifel. Wir versuchen immer, gegeben der Rahmenbedingungen, die besten Ergebnisse zu erzielen. Grundsätzlich sind wir auch bereit, in Diskussionen einzusteigen, die den Sektor insgesamt verbessern. Strukturreformen gegenüber sind wir aufgeschlossen. Es wäre gut, wenn die Politik auch Verständnis für diese Anliegen hätte und mit uns in einen Diskurs eintritt, sodass wir in der Lage sind, gemeinsam die Verbesserungen zu suchen. Vielleicht ist das jetzt alles einem politischen Umfeld geschuldet, aber ich hoffe, wir finden wieder zurück zu mehr Konstruktivität.

Die wichtigste Frage zum Schluss: Warum hängt bei Ihnen ein großes Thomas-Bernhard-Bild im Büro?