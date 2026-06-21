Kritik an Finanzminister
WU-Rektor im Interview: „Kürzungen an den Unis schaden auch der Produktivität des Landes“
Der Niederndorfer Rupert Sausgruber ist seit 2023 Rektor der WU Wien und wurde vor kurzem für eine zweite Funktionsperiode wiederbestellt.
© APA/Hochmuth
Rupert Sausgruber aus Niederndorf ist Rektor der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien, mit fast 22.000 Studierenden eine der größten und renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten in Europa. Im Interview spricht er über die geplanten Kürzungen bei den Uni-Budgets und warum er sich eine konstruktive Debatte über Strukturreformen wünscht.
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