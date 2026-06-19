TyrolSkills: Verkaufstalente aus ganz Tirol zeigen im DEZ ihr Können

Am Donnerstag, 25. Juni, wird zwischen 9.30 und 17.00 Uhr der Landeslehrlingswettbewerb der Einzelhandelskaufleute ausgetragen.

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer Tirol lädt am 25. Juni zum Landeslehrlingswettbewerb TyrolSkills im Lehrberuf Einzelhandelskaufmann/-frau ein. In 8-minütigen Verkaufsgesprächen werden 18 Lehrlinge aus allen Tiroler Bezirken auf der großen Bühne des DEZ ihre Fach- und Beratungskompetenzen vor einer renommierten Jury unter Beweis stellen. Diese haben sich vorab durch Vorausscheidungen an den Tiroler Fachberufsschulen qualifiziert und zählen damit zu den besten Verkaufstalenten des Landes. Auf alle Teilnehmer:innen warten hochwertige Sachpreise.

Tolle Preise und Chancen

Die beiden Bestplatzierten dürfen Tirol zudem beim Bundeslehrlingswettbewerb Junior Sales Champion National vertreten, der im Herbst in Salzburg stattfindet. Außerdem winkt die Chance auf eine Teilnahme an den weiterführenden Bewerben Junior Sales Champion International, Austrian Skills oder sogar an den Berufsweltmeisterschaften World Skills.

Das Einkaufszentrum DEZ unterstützt den Wettbewerb seit vielen Jahren und bietet zwischen 9.30 und 16.00 Uhr eine perfekte Bühne für Tirols beste Handelslehrlinge.