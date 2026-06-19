Auto stieß in Innsbruck mit E-Scooter zusammen: Zehnjähriger verletzt

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Wörndlerstraße in Innsbruck gekommen. Ein 74-jähriger Österreicher war dort mit seinem Auto unterwegs, ein Zehjähriger mit seinem E-Scooter.

Nach Angaben des 74-Jährigen gegenüber der Polizei soll der junge E-Scooter-Fahrer plötzlich vor ihm die Straße überquert haben, wodurch es zur Kollision kam.