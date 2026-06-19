Polizei sucht Zeugen
Auto stieß in Innsbruck mit E-Scooter zusammen: Zehnjähriger verletzt
Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Wörndlerstraße in Innsbruck gekommen. Ein 74-jähriger Österreicher war dort mit seinem Auto unterwegs, ein Zehjähriger mit seinem E-Scooter.
Nach Angaben des 74-Jährigen gegenüber der Polizei soll der junge E-Scooter-Fahrer plötzlich vor ihm die Straße überquert haben, wodurch es zur Kollision kam.
Der Zehnjährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 059133/7591 zu melden. (TT.com)