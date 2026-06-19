Schwerer Internetbetrug in Innsbruck: 77-Jährige verlor mehr als 10.000 Euro

Innsbruck – Zu einem schweren Internet- bzw. Kryptowährungsbetrug ist es zwischen 11. und 18. Juni in Innsbruck gekommen, berichtet die Polizei.

Eine 77-jährige Österreicherin fiel auf eine fiese Masche herein: Sie leistete erste Anzahlungen und gab ihre Daten bekannt. Außerdem wurde sie in Telefongespräche verwickelt, wodurch es Unbekannten gelang, ihr Geld in Höhe von mehr als 10.000 Euro herauszulocken. Weitere Ermittlungen laufen. (TT.com)