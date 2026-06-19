Kubi Festival: Kufstein taucht in diesem Jahr in die Elemente ein

Am 20. Juni lädt das kubi Kinderliteraturfestival in Kufstein zu einer fantasievollen Reise ein. Unter dem Motto „Auf nach Elementia!“ verwandelt sich die kubi-Bibliothek an der Fachhochschule von 13 bis 16 Uhr in eine bunte Erlebniswelt.

Kufstein – Das Programm bietet zahlreiche Mitmachstationen, Erlebnisbereiche und Bastelangebote rund um Feuer, Wasser, Luft und Erde. Passend zum Element Luft bildet der Modellfliegerclub – MFC Wörgl-Kundl ein besonderes Highlight des Festivals und bietet direkt vor Ort faszinierende Einblicke in die Welt des Modellflugs. Ein Flugsimulator ergänzt das Angebot. Um 15 Uhr soll zudem eine Modellfliegershow Groß und Klein begeistern. Eine Tombola lockt mit attraktiven Preisen.

Freude am Lesen vermitteln

Das Festival verbindet Literatur, Kreativität und Erlebnisse. Es vermittelt Kindern spielerisch die Freude am Lesen. Studierende des Bachelorstudiengangs Sport, Kultur & Veranstaltungsmanagement der Fachhochschule Kufstein Tirol organisieren das Event. Die kubi – Bibliothek für Wissenschaft & Freizeit gestaltet es mit.