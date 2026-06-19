Außergewöhnlicher Flug
Kunstwerk der Superlative: Auf der Hohen Salve geht eine tonnenschwere Sonne auf
Am Freitag (19.6.) wurde die Sonnenkugel mit einem Sattelschlepper als Sondertransport nach Söll gebracht. Am Mittwoch (24.6.) soll dann der Flug mit dem Lastenhubschrauber auf die Hohe Salve folgen.
© Sabine Weiß
Ein Sattelschlepper mit Begleitfahrzeug brachte am Freitag eine vier Meter hohe und 1,4 Tonnen schwere Kugel von Rum in die Unterländer Gemeinde Söll. Am Mittwoch wird sie per Hubschrauber auf die Hohe Salve geflogen. Wofür dieser Aufwand?
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