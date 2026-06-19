Vorsicht bei Billig-Kosmetik
Gefährlich im Gesicht: Tiroler Expertin erklärt die Risiken von Temu-Kosmetik
Billig-Gesichtsmasken und andere Kosmetikprodukte von Temu, Shein und AliExpress beinhalten riskante Chemikalien.
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Billige Kosmetik von Temu, Shein oder AliExpress kann gefährliche Inhaltsstoffe enthalten. Warum trotz strenger EU-Regeln problematische Cremes und Seren in Tirol landen – und worauf Konsumenten beim Online-Kauf achten sollten: Eine Kosmetik-Expertin klärt auf.
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