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Mit Pferd Espri
Tirolerin reitet in Paris vor dem Eiffelturm zum Sieg
Die 28-jährige Theresa Singer konnte mit ihrem Wallach Espri vor dem Eiffelturm den Springbewerb über 1,25 Meter gewinnen.
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