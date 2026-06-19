Premierenfieber in Rattenberg

Warum Alina Sprenger am Schlossberg einen Platz für ihre Oma frei hält

Alina Sprenger spielt heuer erstmals eine Hauptrolle.
© Wolfgang Otter
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Schon als Kind stand Alina Sprenger am Rattenberger Schlossberg und wusste: Irgendwann will sie selbst dort oben auf der Bühne stehen. 20 Jahre später erfüllt sich dieser Traum. Die 27-jährige Rattenbergerin spielt bei den Schlossbergspielen die Titelrolle in „Notburga – die Feierabendheilige“ – und entdeckt in der historischen Figur viel von ihrer eigenen Stärke.

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