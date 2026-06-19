Auszeichnung für die „Crazy Bikes“ im Bezirk Kitzbühel

Die Volksschule Westendorf als Kreativitäts-Hotspot: Von hier kommen die originellsten Fantasierad-Zeichnungen aus dem Bezirk Kitzbühel. Auch ein Werke aus der Volksschule Brixen hat mit seinem Detail- und Ideenreichtum überzeugt.

Westendorf – „Zeichne dein Fantasierad!“ heißt es jährlich beim Crazy Bike Malwettbewerb von Klimabündnis und Land Tirol. Rund 1750 Zeichnungen von Tiroler Volkschülerinnen und Volkschülern aus 76 Schulen wurden dieses Jahr eingereicht. Ziel des Wettbewerbes ist es, die Begeisterung der Kinder für das Fahrrad zu fördern – sie können mit dem Rad ihren Mobilitätsbereich vergrößern, sich gesund bewegen und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten.

„Melonen-Bike“ holt den Sieg

Die kreativsten Zeichnungen aus dem Bezirk Kitzbühel wurden bei einer Preisverleihung ausgezeichnet. Drei Kinder konnten die Jury mit ihrer Kreativität besonders überzeugen: Lorenz Zeiser aus der VS Westendorf machte mit seinem „Melonen-Bike“ den ersten Platz im Bezirk. Der zweite Platz ging an seinen Mitschüler Vincent Buchwalder-Schober mit dem „Hypnose-Bike“. Den 3. Platz holte sich Matilda Kogler Doss aus der VS Brixen. Ihr Traumrad: Ein „Dschungel-Bike“.

Das Klimabündnis Tirol koordiniert den Crazy Bike Malwettbewerb heuer bereits zum 19. Mal für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule.

Das Rad zum Star machen

Andrä Stigger, Geschäftsführer von Klimabündnis Tirol, schätzt das langjährige Erfolgsprojekt: „Crazy Bike schafft es, das Thema Radfahren und umweltfreundliche Mobilität auf spielerische Art und Weise unseren jüngsten aktiven Verkehrsteilnehme-rinnen und -teilnehmern zu vermitteln.“