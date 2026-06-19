Alm, Bier und Kuh

Flexibilität und Zusammenhalt: Wie bäuerliche Familien die Landwirtschaft meistern

LK-Präsident Josef Hechenberger, Stefan, Andrea, Leonie und David Greuter, Bezirksbäuerin Andrea Lechleitner, Bezirksobmann-Stellvertreter Benedikt van Staa, Vizepräsidentin Helga Brunschmid, Bezirksstellenleiter Otmar Juen, Bezirksobmann Andreas Gstrein und Hans Greuter.
© LK Tirol
Thomas Parth

Von TT, Thomas Parth

Wie der jüngste Besuch der LK-Tirol-Spitze in Strad bei Tarrenz zeigte, muss sich die moderne Landwirtschaft in viele Nischen setzen, um davon leben zu können. Erfolgreich vorgelebt wird dies von Familie Greuter.

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