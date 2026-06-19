M3 CS Touring: Bayerns Rennkombi für die Straße und den Rundkurs

Zum bekannten M3 Competition hat BMW mit dem CS eine Sonderserie aufgelegt, die noch alles ein wenig mehr in Richtung Sport verschiebt. Das Kunstwerk eines Sechszylinders leistet nun 551 PS, erst bei 300 km/h stoppt der Vorwärtsdrang. Im Alltag lässt sich der CS aber trotzdem wie ein 320 Diesel bewegen.

Der BMW M3 hat es weltweit zu einer treuen Fangemeinde unter solventen Automobilliebhabern gebracht. Kaum ein Automobil verbindet Gänsehaut erzeugende Sportlichkeit so gut mit Alltagstauglichkeit. Die Motoren- und Fahrwerkskompetenz der Bayer hat über die Jahre dafür gesorgt, dass der potente Dreier vom Sportmodell von den Fahrleistungen her immer mehr in Richtung Supersportwagen gerückt ist – und in diesem Segment somit fast schon unter die Schnäppchen zu reihen ist.

Dieser Blick sagt: Scharf, schärfer, am schärfsten. © Reinhard Fellner

BMW hat das Modell weiter verschärft und den CS nachgereicht. Die Leistungsdaten geben dies nur unvollkommen wieder: So kommt der Competition auf 530 PS und eine Beschleunigung von 3,6 Sekunden auf 100 km/h. Abgeregelt wird bei 250 km/h. Der CS bringt es nun auf 551 PS, 3,5 Sekunden (3,2 Sek. im Rollout) und auf eine Endgeschwindigkeit von 300 km/h. Allein das gewaltige Drehmoment des Biturbo-Sechszylinders von 650 Newtonmeter ab 2750 Touren blieb gleich. Leistungsdaten, die schon ganz locker in die Königsklasse der Sportwagen reichen. Und genauso furios fährt sich der CS bei Bedarf auch.

Den grandiosen Sechszylinder-Biturbo darf man getrost als technisches Kunstwerk bezeichnen. © Reinhard Fellner

Zuallererst ist dafür ein bayrisches Kunstwerk aus Aluminium, Titan und Silizium dafür verantwortlich. So machen zwei mächtige Monoscroll-Abgasturbolader dem traumhaften Sechszylinder so richtig Dampf, die HPI-Einspritzung drückt Super Plus mit 350 bar in die Brennräume. Das Abgas dringt wiederum über Leichtbau-Schalldämpfer ins Freie und erzeugt in allen Drehzahllagen betörende Klänge, die für jeden M3-Lenker wohl niemals enden sollten.

Zusätzliche Schaltwippen zur schnellen Anwahl von individuell konfigurierten Fahrzeugeinstellungen. © Reinhard Fellner

Wie ein Dirigent kann dieser die Tonlagen per Gaspedal und Schaltwippen erzeugen. Über manuelle Tasten am Lenkrad lassen sich individuell eingestellte Fahrprogramme (Ansprechverhalten, Lenkung, Fahrwerk) blitzschnell abrufen. Geht es zur Gaudi auf die Rennpiste, stehen spezielle Programme zur Verfügung, die auch alle Assistenzen deaktivieren.

Das alles bringt bis zu 7000 Touren Fahrfreude pur auf allerhöchstem Niveau. Spontanität (ab 2000 Touren), Ansprechverhalten, Klang, Lenkverhalten, Fahrwerk und Bremsen berauschen den Fahrer auf der Strecke regelrecht. Freudiges Herzklopfen stellt sich schon vor jeder Fahrt ein. Und dann erwacht der grandiose Sechszylinder per Startknopf eben zum Leben.

Das strahlende Sportlenkrad darf als Symbol für das ganze Auto gelten. Ansonsten ist der CS innen edel gemacht. Die Sportsitze geben Seitenhalt wie in Cup-Rennwagen, das Rauhleder-Lenkrad ist jeden Tag ein haptischer Genuss. © Reinhard Fellner

© Reinhard Fellner

Das Paket ist schon deshalb so außergewöhnlich, da der CS die Eckdaten eines Supersportwagens mit absoluter Alltagstauglichkeit verbindet. Stop&Go im Stau, dezentes Dahinrollen im Stadtverkehr, gemütliche Überland-Fahrt mit Restkomfort – kein Problem. Gleichzeitig glänzt der M3 in einer alltagsrelevanten Disziplin, wie kaum ein anderer: im geradezu enormen Durchzug. Der CS erspringt Geschwindigkeiten regelrecht. Nur für Deutschland relevant: Von 100 auf 200 km/h trompetet der CS in knapp acht Sekunden. Ein Wert, den viele lupenreine Sportwagen nicht schaffen.

Die Front sagt: Ein BMW in Reinkultur. © Reinhard Fellner

Zum Verbrauch: Werte unter zehn Liter sind möglich, wir brachten es im Test im Schnitt auf 11,2 Liter Super Plus. Für einen waschechten Allrad-Sportwagen dieser Leistungsklasse im Kombiformat ein absolut akzeptabler Wert.

Einzig die Schalensitze mit ihren hohen Seitenwangen müssen in engen Parklücken erst einmal erklommen werden. Ansonsten bleibt auch der CS im Alltag einfach ein praktischer Touring. Weiter kann man im Dreier durch die separat zu öffnende Heckscheibe kleinere Gegenstände in den Kofferraum geben. Dieser schluckt fein ausstaffiert 500 bis 1510 Liter. Schon fast eine Randbemerkung bei so einem Traumauto. Für Autoliebhaber, die den CS jedoch als Erstfahrzeug und klassischen BMW nutzen, trotzdem bemerkenswert.

© Reinhard Fellner

In der Grundkonstellation fasst das edel verarbeitete Kofferraumabteil 500 Liter. Über die separat zu öffnende Heckscheibe lassen sich bequem Gegenstände in den Laderaum legen. © Reinhard Fellner

Dass die schönen Dinge des Lebens meist auch etwas kosten, unterstreicht natürlich auch der CS. Sammler und Sportwagenliebhaber schien es nicht zu stören. So stand dieser M3 bislang mit 152.900 Euro in der Liste. Erhältlich sind aber nur noch Restexemplare, der CS kann bereits nicht mehr neu konfiguriert werden. Der bekannterweise ebenso scharfe M3 Competition Touring mit 530 PS ist indes bereits für 136.280 Euro beim BMW-Händler zu haben und individuell bestellbar.