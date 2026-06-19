Musik-Kapelle, Golf-Jahresabo und 600 Radler: So lief die große Gall-Party in Osttirol

Großer Empfang für Tirols Radheld Felix Gall: Beim „Giro del Gall“ radelten am Freitag 600 Fans mit dem Osttiroler von Lienz in seine Heimatgemeinde Nußdorf-Debant.

Nußdorf-Debant ‒ Der Osttiroler Felix Gall ist am Freitag in seiner Heimat für seinen beim Giro d'Italia errungenen zweiten Gesamtrang gefeiert worden. Für den heimischen Radstar ging es beim „Giro del Gall“ begleitet von rund 600 Radlern – darunter der zweifache Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl – vom Lienzer Hauptplatz mit dem Rad einige Kilometer zum Sportplatz von Nußdorf-Debant, wo er von den Fans erwartet wurde und ein für ganz Österreich gültiges Golf-Jahresabonnement erhielt.

Die besten Bilder des Empfangs open_in_full © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl © GEPA pictures/ Matthias Trinkl