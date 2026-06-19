Gefährliche Drohung
Wegen Streit um Grünschnitt: Mann drohte in Kufstein, Hausmeister zu erschießen
Kufstein – Ein Streit zwischen einem 38-jährigen Hausmeister und einem 79-jährigen Hausbewohner in Kufstein ist Freitagfrüh gegen 8.45 Uhr aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei berichtet, diskutierten die beiden über Grünschnitt, „wobei der Hausbewohner den Hausmeister wörtlich mit dem Erschießen bedrohte“.
Kurz darauf konnte die Polizei den 79-Jährigen festnehmen, er leistete keinen Widerstand. Ihm wurden Waffen und Munition abgenommen. Um 13 Uhr ordnete der Staatsanwalt laut Polizei eine Anzeige auf freiem Fuß an. (TT.com)