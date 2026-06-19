Wegen Streit um Grünschnitt: Mann drohte in Kufstein, Hausmeister zu erschießen

Kufstein – Ein Streit zwischen einem 38-jährigen Hausmeister und einem 79-jährigen Hausbewohner in Kufstein ist Freitagfrüh gegen 8.45 Uhr aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei berichtet, diskutierten die beiden über Grünschnitt, „wobei der Hausbewohner den Hausmeister wörtlich mit dem Erschießen bedrohte“.