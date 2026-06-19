Worum es den Ländern im großen Finale mit dem Bund jetzt geht

Die gestrige Landeshauptleutekonferenz in Innsbruck endete ohne großen Wurf. Immerhin gibt es eine „gemeinsame Leitlinie“ für weitere Verhandlungen in der Reformpartnerschaft mit dem Bund. Ein Überblick, wo der Schuh sonst noch drückt.

Es ist kein großer Wurf, aber zumindest eine „gemeinsame Leitlinie“ für weitere Verhandlungen mit dem Bund, die die Länder bei der gestrigen Landeshauptleutekonferenz in Innsbruck im Sinne der Reformpartnerschaft zustande gebracht haben.

Es war gleichzeitig für Landeshauptmann Anton Mattle (VP) das Finale seines sechsmonatigen Vorsitzes der Landeshauptleutekonferenz. Das Motto lautete „Bergauf für Österreich“. Seine Bilanz dazu fällt gemischt, aber insgesamt positiv aus. Unter Tirols Federführung habe man österreichweit im Sinne der Reformpartnerschaft mit vielen Vorschlägen wachgerüttelt und auch Fortschritte erzielt, ist Mattle überzeugt.

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Mehr Mitsprache gefordert

Einig sind sich die Landeshauptleute darin, dass es für sie zusätzliche Kompetenzen in der Bildung geben soll. Man bekennt sich geschlossen dazu, das gesamte schulische Personal innerhalb der mittelbaren Bundesverwaltung einheitlich zu steuern.

Dennoch: Die wirklich großen Brocken in Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung sind selbst auf Länderebene noch in keine endgültige Position gegossen. Die Landeshauptleute sind sich aber in einigen Punkten einig und stellen auch neue Forderungen an die Regierung in Wien.

Sie fordern vom Bund u. a. mehr Mitsprache bei EU-Gesetzen ein. Man solle sich hier „wegen der angespannten Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage“ an „Mindeststandards“ orientieren. Angesichts der jüngsten Ankündigung von Zusammenlegungen von Bezirksgerichten vertraten die Länder „die einhellige Position“, dass eine „regional ausgewogene und erreichbare Justiz“ nötig sei.

Was insgesamt für die Länder ansteht

Mehr Mitsprache bei EU-Gesetzen: Die Bundesländer sind sich einig, dass es eine stärkere Miteinbeziehung bei Verhandlungen auf Bundesebene braucht, wenn es um EU-Gesetze geht. Zuerst sollte hinterfragt werden, ob nicht eine „nationale Lösung“ ausreiche, sagte Mattle. Zudem sollte man sich an „Mindeststandards“ orientieren und kein „Gold-Plating“ betreiben. Vorarlbergs LH Markus Wallner (VP) betonte, dass eine Umsetzung viele Betriebe angesichts der angespannten Wirtschaftslage zu sehr belaste. Als Beispiel wurde die Lohntransparenzrichtlinie und die Wiederherstellungsverordnung (Ökosysteme) genannt. Gleichzeitig dürfe es nicht sein, dass sich die Länder EU-Gelder mühsam vom Bund herausverhandeln müssen.

Bildung soll in mittelbare Bundesverwaltung: Neue Qualitätsstandards und zusätzliche Aufgaben in der Elementarpädagogik sowie der Bildung sind nur möglich, wenn die Finanzierung gesichert und dauerhaft ist, so die Länderchefs. Man bekennt sich klar zu österreichweit vergleichbaren Standards. Gemeinsames Ziel der Länder ist, das gesamte pädagogische und schulische Personal (auch das psychosoziale) im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung zu steuern. Heißt: Bei der Bildung wollen die Länderchefs offensichtlich zusätzliche Kompetenzen. Hier wurde praktisch die alte Forderung von Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (VP) Kompetenzen vom Bund an die Länder abzutreten, neu aufgegriffen. Derzeit sind diese „gemischte“ Behörden.

Mehrwert bei Energiefragen: Bei Energie werden Fortschritte im Bereich der Kompetenzverflechtung begrüßt. Den Landeschefs sei aber wichtig, dass auch die Zustimmungsrechte der Bundesländer festgehalten würden, sagte Mattle. Bei Energie und Verwaltung wurde eine „nachvollziehbare und bürgernahe Kompetenzverteilung“ verlangt. Gleichzeitig kritisierten LH Mattle und LH Wallner das bereits beschlossene Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz (EABG) bzw. den Druck wegen Windrädern. Jedes Bundesland solle tun, was für die Region das Beste ist. Man sei „technologieoffen“, setze aber im Westen auf Wasserkraft.

Versorgung und Gesundheitsreform: Bei der Gesundheit wollen die Länder das jüngst präsentierte Papier der Gesundheitslandesräte für weitere Verhandlungen miteinbeziehen. In dem Papier werden u. a. die Zusammenführung von Finanzierung und Verantwortung und eine verbindliche Patientenlenkung gefordert. Dazu wollen die Länder auch die Verantwortung für niedergelassene Fachärzte und dafür Geld vom Bund. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) erneuerte seinen Vorschlag, beim strittigen Thema Gastpatienten in Gesundheitsregionen zu denken.