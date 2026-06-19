Chef gibt erstmals Interview
Nach den Mobbingvorwürfen: Jonathan Fine spricht über die Zukunft von Schloss Ambras
Jonathan Fine, der Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien, leitet seit April zusätzlich auch Schloss Ambras in Innsbruck.
© TT/Springer, APA/Hochmuth
Jonathan Fine war mit Mobbingvorwürfen aus Schloss Ambras konfrontiert. Im TT-Interview bezieht er erstmals ausführlich Stellung. Fine, Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums (KHM) in Wien, leitet seit April interimistisch auch Ambras, das zum KHM gehört.
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