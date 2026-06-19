„Ich habe Ja gesagt, bis nichts mehr von mir übrig war - nun hat sie mich verlassen!“

Andi wollte der perfekte Ehemann sein, der perfekte Vater, der Mann, der alles möglich macht. Heute, nach 19 Jahren Beziehung und vier Kindern, sagt seine Frau, sie wolle die Trennung. Ein Protokoll über Selbstaufgabe, Liebe und die Frage, wann Fürsorge beginnt, sich gegen einen selbst zu richten.