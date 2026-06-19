Ehepaar verletzt

Sportwagen kam in Kufstein von Straße ab und krachte gegen Felswand

Am Wagen entstand erheblicher Schaden.
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