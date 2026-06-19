Ägypter Omar pfeift Österreichs Partie gegen Argentinien

Schiedsrichter Amin Omar wird am Montag (19.00 Uhr MESZ/live ServusTV) in Dallas den zweiten WM-Auftritt von Österreichs Fußball-Nationalteam gegen Titelverteidiger Argentinien leiten. Der 40-jährige Ägypter war bisher vor allem auf dem afrikanischen Kontinent im Einsatz. Beim 2:1-Erfolg Südkoreas über Tschechien hatte er am 12. Juni seinen ersten großen Auftritt auf der Weltbühne und gab dabei eine gute Figur ab.