US-Gesandter Witkoff reist für Iran-Atomgespräche in Schweiz

Der Sondergesandte des US-Präsidenten Donald Trump, Steve Witkoff, reist einem Medienbericht zufolge zu ersten Gesprächen über ein mögliches Atomabkommen mit dem Iran in die Schweiz. Das berichtet das Nachrichtenportal Axios am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner befindet sich demnach bereits in der Schweiz. Die Gespräche sollten am Freitag bei Luzern starten, wurden dann aber auf unbestimmte Zeit verschoben.